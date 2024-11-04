أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "قلقه الشديد" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا، واحتمال انتشارها على الجبهة في مواجهة أوكرانيا، وفق ما قال المتحدث باسمه في بيان.
وأوضح البيان أن "هذا الأمر سيمثل تصعيدا بالغ الخطورة للنزاع بين كييف وموسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون بشأن وجود قوات كورية شمالية في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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