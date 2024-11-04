الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون بشأن وجود قوات كورية شمالية في روسيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "قلقه الشديد" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا، واحتمال انتشارها على الجبهة في مواجهة أوكرانيا، وفق ما قال المتحدث باسمه في بيان.

وأوضح البيان أن "هذا الأمر سيمثل تصعيدا بالغ الخطورة للنزاع بين كييف وموسكو".