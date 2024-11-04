اعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في حديث لقناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة للحركة، إن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة "إيجابي"، لكنه أضاف أنه لا يريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات.
وذكر حمدان أيضا إن حماس لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان اكد بان حماس لم تتلق اي مقترحات جديدة لوقف النار: حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة إيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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