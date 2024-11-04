حمدان اكد بان حماس لم تتلق اي مقترحات جديدة لوقف النار: حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة إيجابي

اعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في حديث لقناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة للحركة، إن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة "إيجابي"، لكنه أضاف أنه لا يريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات.

وذكر حمدان أيضا إن حماس لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.