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هاريس ترفض الكشف عن كيفية تصويتها باقتراع على إجراء بولاية كاليفورنيا

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أ ب - ديترويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفضت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس الإفصاح عن كيفية تصويتها على إجراء في تصويت على مستوى ولاية كاليفورنيا من شأنه ينقض إصلاحات العدالة الجنائية في الولاية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة.
وتجنبت هاريس الرد على سؤال حول الإجراء الذي جرى التصويت عليه، خلال تصريحاتها للصحفيين، أثناء حملتها في ولاية ميشيجان المتأرجحة.
وأكدت أيضا، قبل يومين من يوم الانتخابات، أن بطاقتها الانتخابية المرسلة بالبريد "في طريقها إلى كاليفورنيا".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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