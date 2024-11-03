اشار رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير السابق بيني غاتتس، الى ان التفاصيل التي سمح بنشرها في الأيام والساعات القليلة الماضية حول تسريب المعلومات السرية يجب أن ترعب كل إسرائيلي. وراى بان هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وإذا كان نتانياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في أخطر الجرائم الأمنية وإذا لم يعرف نتانياهو فماذا يعرف؟. وراى لابيد بان القضية ليست شبهة تسريب وثائق من ديوان نتايناهو بل متاجرة بأسرار الدولة لغاية سياسية.

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: التفاصيل التي سمح بنشرها في الأيام والساعات القليلة الماضية حول تسريب المعلومات السرية يجب أن ترعب كل إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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