كشقت هيئة البث الاسرائيلية، أن "الأوساط الأمنية تقدر أنه سيكون هناك رد فعل إيراني بمعزل عن موعد الانتخابات الأميركي"، مشيرة الى ان "الأميركيين نقلوا مقاتلات من طراز بي53 وقاذفات استراتيجية للمنطقة للرد والردع المحتمل".
ولفتت الى أن "الإيرانيين أصدروا تعليمات للمليشيات خصوصا في العراق بزيادة هجماتها".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الاسرائيلية: الأوساط الأمنية تقدر أنه سيكون هناك رد فعل إيراني بمعزل عن موعد الانتخابات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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