هيئة البث الاسرائيلية: الأوساط الأمنية تقدر أنه سيكون هناك رد فعل إيراني بمعزل عن موعد الانتخابات الأميركية

كشقت هيئة البث الاسرائيلية، أن "الأوساط الأمنية تقدر أنه سيكون هناك رد فعل إيراني بمعزل عن موعد الانتخابات الأميركي"، مشيرة الى ان "الأميركيين نقلوا مقاتلات من طراز بي53 وقاذفات استراتيجية للمنطقة للرد والردع المحتمل".

ولفتت الى أن "الإيرانيين أصدروا تعليمات للمليشيات خصوصا في العراق بزيادة هجماتها".