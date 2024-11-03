ترمب: سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط وخلال 4 سنوات من حكمي لم يكن هناك إرهاب ولم أدخل في أي حروب

اشار المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الى أنني "سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط وخلال 4 سنوات من حكمي لم يكن هناك إرهاب ولم أدخل في أي حروب".

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