غارات اسرائيلية على جبشيت والحلوسية واطراف ديرقانون النهر وقليا

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية مستهدفة بلدة جبشيت في قضاء النبطية، كما استهدفت الغارات منزلاً في بلدة الحلوسية واطراف بلدة ديرقانون النهر في قضاء صور. وشن الطيران الاسرائيلي غارة على قليا في البقاع الغربي.

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