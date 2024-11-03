هاريس تعلن أنها أدلت بصوتها بالانتخابات الرئاسية الاميركية بواسطة البريد

اعلنت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس الاحد أنها أدلت بصوتها بواسطة البريد في الانتخابات التي تخوضها في وجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. واوضحت هاريس في دردشة مع الصحافيين في ديترويت بولاية ميشيغن (منطقة البحيرات العظمى): "قمت للتو بملء بطاقة الاقتراع وأرسلتها عبر البريد"، مضيفة أن "بطاقتي في طريقها الى كاليفورنيا"، الولاية التي تتحدر منها.

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