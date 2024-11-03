يتقدم المرشح المدعوم من الاشتراكيين الموالين لروسيا ألكسندر ستويانوغلو على الرئيسة المنتهية ولايتها الموالية لأوروبا مايا ساندو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدافيا، بحسب نتائج جزئية نشرتها اللجنة الانتخابية مساء الاحد.
وبعد فرز 85 في المئة من بطاقات الاقتراع، حصد ستويانوغلو 51,3 في المئة من الاصوات مقابل 48,6 في المئة لمنافسته. لكن المعسكر الرئاسي لا يزال يأمل بقلب النتيجة معولا على أصوات الجاليات في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشح المدعوم من الموالين لروسيا يتصدر الانتخابات الرئاسية في مولدافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.