المرشح المدعوم من الموالين لروسيا يتصدر الانتخابات الرئاسية في مولدافيا

يتقدم المرشح المدعوم من الاشتراكيين الموالين لروسيا ألكسندر ستويانوغلو على الرئيسة المنتهية ولايتها الموالية لأوروبا مايا ساندو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدافيا، بحسب نتائج جزئية نشرتها اللجنة الانتخابية مساء الاحد.

وبعد فرز 85 في المئة من بطاقات الاقتراع، حصد ستويانوغلو 51,3 في المئة من الاصوات مقابل 48,6 في المئة لمنافسته. لكن المعسكر الرئاسي لا يزال يأمل بقلب النتيجة معولا على أصوات الجاليات في الخارج.