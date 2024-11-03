الحوثيون: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن اسرائيل ونحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات

اشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي، الى ان هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها، واوضح بان الشركات البحرية للعدو تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى.

واكد سريع في تصريح له، بانه لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي، ونحن نحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب، ومحظور عليها العبور من منطقة عملياتنا، ونحن مستمرون في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه، مشددا على ان الحصار البحري على العدو الإسرائيلي مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.