اعلام اسرائيلي: المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية بديوان نتانياهو هو إيلي فلدشتاين وقد عمل متحدثا بمكتبه

أكّدت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أنه "تم تمديد اعتقال أحد المشتبه بهم في القضية الأمنية في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي كان يعمل بشكل منتظم في مكتبه"، مشيرة الى أن "وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح معتقل آخر في القضية".

واشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى أن "المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين وقد عمل متحدثا بمكتب نتانياهو"، لافتة الى "اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار نتانياهو".

ولفتت الى أن "التسريبات في ديوان نتانياهو أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل".