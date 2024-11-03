شكرا لقرائتكم خبر عن دون إصابات.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة قريبة من مدينة سالونيك الواقعة شمال اليونان.

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميكية أن الزلزال وقع قبالة سواحل شبه جزيرة هالكيديكي على عمق 15.9 كيلومترًا، ولم يُبلَّغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات حتى الآن. زلزال إيران سبق وضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر مدينة كرمسار بمحافظة سمنان المجاورة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الزلزال وقع عند الساعة 16ر05 بالتوقيت المحلي "46ر1 بتوقيت غرينيتش" على عمق 11 كيلومترًا عن سطح البحر.