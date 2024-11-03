حزب الله: استهدفنا للمرّة الأولى قاعدة حيفا التقنيّة في مدينة حيفا المُحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من غروب يوم الأحد 03-11-‌‏2024، وللمرّة الأولى قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

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