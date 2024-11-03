حزب الله: استهدفنا تجمعين لقوات العدو في مستوطنة ساعر وعند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 11:10 من صباح يوم الأحد 03-11-2024، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر بصلية صاروخيّة".

كما اعلن في بيان اخرن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:05 من غروب يوم الأحد 03-11-2024، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة".