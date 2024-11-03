اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من مساء اليوم الأحد 03-11-‌‏2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: شنينا هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة "إلياكيم" جنوبي مدينة حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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