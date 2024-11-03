شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ندرس ضم الإصلاح الزراعي والتعمير وتحويل 325 فدانا للرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة لدراسة مقترح بضم الهيئتين.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، للرد علي انتقادات النائب هشام الحصري لهيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التى تواجه المتعاملين مع الهيئتين.

وتابع الوزير: "هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمهم للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منهم،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة داخل الوزارة.

وبدوره، عقب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البدء بإعادة هيكلة هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي علي الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصرى.

وأعلن الوزير علاء فاروق، أن هناك خطة لتحويل 325 ألف فدان في صعيد مصر من الرى بالغمر إلي الرى الحديث، متابعا:" سيتم المشروع على مرحلتين، أول مرحلة تضم 125 فدان".

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، إن فكرة التحول للرى الحديث بدأت في عام 2021 ولكن توقف المشروع بسبب ارتفاع التكلفة، داعيا لتبنى الحكومة توجه تم طرحه، بشأن تنفيذ ذلك التحول للرى الحديث مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، علي أن يتم تقسيط المبلغ علي المزارعين لفترة زمنية طويلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤدى إلي نتيجة أفضل، والبدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل.

وعقب الوزير، قائلا:" تم بالفعل البدء في تنفيذ ذلك المشروع في محافظتى بنى سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع".

وشدد الحصرى، علي ضرورة تقييم تلك البداية وإعداد خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ.