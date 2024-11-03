شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطلب زيادة المخصصات المالية لمكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:35 م

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي أحد مقومات الأمن القومى المصرى، نظرا لأنها ترتبط بتوفير الأمن الغذائى.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة بحضور الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف الحصرى، أن النهوض بقطاع الزراعة يأتى في مقدمة الأولويات حاليا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية، التى تبذل جهود ضخمة في التوسع الزراعى وزيادة الانتاجية لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، في ظل التحديات العالمية حاليا.

وشدد الحصرى على أهمية التوسع الرأسي، بزيادة الإنتاجية من خلال البحث العلمى ومكافحة الأمراض، مطالبا زيادة المخصصات المالية المعتمدة لمكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد في الموازنة الجديدة.