بالفيديو: انفجار مُسيّرتين لحزب الله في مصنع بنهاريا وأخرى في مرج ابن عامر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، 02 نوفمبر 2024، رصد ٣ - ٤ مسيّرات تسللت من الحدود اللبنانية، واعتراض واحدة منها، فيما أفادت هيئة البث الرسمية، بسقوط مسيّرة بشكل مباشر على مصنع بالقرب من نهاريا.

كما دوّت صافرات الإنذار في عدة مواقع من نهريا شمالا حتى حيفا جنوبا وامتدادا إلى عمق مرج ابن عامر غربي منطقة الناصرة.

وسبقها دوي صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت الباكر، في منطقة خليج حيفا وعكا ونهريا وعدة بلدات في الجليل، وسُمع دوي انفجارات عدة، حيث أُطلق 15 صاروخا من لبنان وفقا لما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيان له اليوم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024‏، مستعمرة دلتون بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر قال: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024‏، مستعمرة يسود هامعلاه بصلية صاروخية".

وفي بيان ثالث قال: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 2-11-2024‏، مستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية".

بيان رابع: "قصفنا مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية".

المصدر : وكالات - عرب 48