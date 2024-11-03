العتبة الحسينية واصلت حملات إغاثتها الطبية في بيروت

واصلت العتبة الحسينية، حملات اغاثتها الطبية في بيروت في اطار توجيهات المرجعية العليا لمساعدة الشعب اللبناني. وتوجهت بعثتها الصحية برئاسة الدكتور حسين قبيييي الى المدارس المكتظة بالنارحين الذين اضطروا الى ترك منارلهم نتيجة همجية القصف الاسرائيلي، ووزعت مساعدات طبية وهدايا رمزية على النازحين الذين شكروا السيد السيستاني كما العتبة الحسينية المقدسة في العراق لالتفافتهم الكريمة.

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