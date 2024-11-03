أحمد رستم: اقل ما نقدمه لاخواننا الوافدين من الجنوب أن نهتم بصحتهم

أكد النائب الدّكتور أحمد رستم أن "الحرب على لبنان لا تقتصر على فئة معينة من اللبنانيين ولا طائفة بعينها ولا منطقة بعينها، بل شملت كل المناطق اللبنانية، وليس آخرها القصف الذي طال بلدة أكروم، وهو قصف مدان بكل المعايير العسكرية والإنسانية".

ولفت رستم في تصريح له، الى اننا "نقوم بواجبنا تجاه أهلنا الوافدين من مناطق الجنوب والبقاع، ونحاول أن نقدم ما أمكن، ونسعى جاهدين أن نخفف عنهم المعاناة ونحسسهم أنهم بين أهلهم وإخوانهم وفي بيوتهم، وأقل ما نقدمه هو إشرافنا على صحتهم من خلال فريق مستوصف عين الزيت للرعاية الصحية الأولية، وبالتعاون مع فريق PSU العيادة النقالة الممول عبر منظمة يونيسف، وبالتعاون مع بلدية الريحانية ، حيث قمنا بحملات طبية تضمنت معاينات مجانية للأهل الوافدين من الجنوب والبقاع وتقديم العلاجات المناسبة لهم بشكل يومي".