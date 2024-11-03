تظاهرة حاشدة لاتحاد الجمعيات اللبنانية والفلسطينية في باريس

نظم اتحاد الجمعيات الفلسطينية واللبنانية في العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة حاشدة بعد ظهر اليوم في ساحة الجمهورية وسط باريس، للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان، شارك فيها الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية واللبنانية والعربية، وناشطون حقوقيون فرنسيون.

ورفع المتظاهرون الذين ارتدى الكثير منهم الكوفيات الفلسطينية، الاعلام اللبنانية والفلسطينية ولافتات كتب عليها بالفرنسية "انقذوا غزة"، "اوقفوا الابادة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني"، و"بعد فرنسا والمانيا نتنياهو يريد تغيير الشرق الاوسط".

وبُثت في المكان عبر مكبرات صوت اغان وطنية، ثم سار االمتظاهرون في الشوارع المحيطة بالساحة وهم يلوحون بالاعلام اللبنانية والفلسطينية.