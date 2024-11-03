افادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتين باننا "ما زلنا منقسمين بشأن من سيتولى الرئاسة، وندعم مقترح الموفد الاميركي آموس هوكشتين بما في ذلك نشر قوات لبنانية في الجنوب ووجود آلية مراقبة". وأكد أن "أولويتنا هي التنفيذ الكامل للقرار 1701".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن ميقاتي: ما زلنا منقسمين بشأن من سيتولى الرئاسة وأولويتنا هي التنفيذ الكامل للقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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