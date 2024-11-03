الغارة على البازورية استهدفت مركزاً للهيئة الصحية الاسلامية

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة البازورية استهدفت مركزاً للهيئة الصحية الاسلامية، وتوجهت سيارات الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة الاسلامية الى المكان لتفقده.

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