الشرطة الإسرائيلية: نقوم بعمليات تمشيط في منطقة حيفا بحثا عن مواقع سقوط صواريخ أو شظايا اعتراض

اعلنت الشرطة الإسرائيلية، أننا "نقوم بعمليات تمشيط في منطقة حيفا بحثا عن مواقع سقوط صواريخ أو شظايا اعتراض". وكانت قد اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة حيفا ومحيطها عقب رصد إطلاق صواريخ".

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