حزب الله: استهدفنا مرتين تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الأحد 3-11-2024‏، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الأحد 3-11-2024‏، للمرة الثانية تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية".