الناخبون في مولدوفا يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه مواطنو مولدوفا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لتحديد من سيفوز بالرئاسة. وتسعى الرئيسة، مايا ساندو، للفوز بولاية ثانية، لكنها فشلت في الحصول على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من التصويت قبل أسبوعين. وحصلت ساندو على 45ر42% من الأصوات في 20 أكتوبرالماضي، متصدرة قائمة من 11 مرشحا.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع داخل البلاد أبوابها من الساعة 7 صباحا حتى 9 مساء (1900-0500 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور نتائج أولية في وقت متأخر من المساء.