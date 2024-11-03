افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ان "الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حارة صيدا ادت الى سقوط شهداء وجرحى، حيث تم انتشال ثلاثة شهداء حتى الان وما زالت عمليات البحث عن مفقودين محتملين مستمرة"، مشيرا الى أن "الغارة استهدفت مبنى في تعمير حارة صيدا والحقت اضرارا مباشرة بعدة شقق فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 3 شهداء وعدد من الجرحى في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حارة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.