افادت قناة "LBCI" بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت بالاستماع الى افادات شهود في قضية اختطاف عماد أمهز ومن بينهم أحد جيرانه وزوجته.

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: شعبة المعلومات بدأت بالاستماع الى افادات شهود بقضية اختطاف عماد أمهز ومن بينهم أحد جيرانه وزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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