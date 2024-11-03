مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية: 902 من الإسرائيليين قتلوا في عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها

كشفت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، "مقتل 902 من الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها"، مشيرة الى أن "900 ضابط وجندي ورجل أمن قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها".

واوضحت أن "مجموع القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكر ورجال أمن هو 1802".