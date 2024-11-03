كشفت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، "مقتل 902 من الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها"، مشيرة الى أن "900 ضابط وجندي ورجل أمن قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها".
واوضحت أن "مجموع القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكر ورجال أمن هو 1802".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية: 902 من الإسرائيليين قتلوا في عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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