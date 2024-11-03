أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له الى ان "المدارس الخاصة فتحت أبوابها منذ شهر وغدا ستفتح المدارس الرسمية"، لافتا "الى اننا بمدارسنا المفتوحة، نقاوم ونحافظ على لبنان، واقفال المدارس يعني الهجرة لشعبنا".
وأضاف باسيل :"يجب على الحكومة تأمين مقومات استكمال العام الدراسي لكل طلاب لبنان، ولا يمكننا ان نخسر كنزنا التربوي ومستقبل أولادنا، وإذا خسرنا التربية نخسر لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: على الحكومة تأمين مقومات استكمال العام الدراسي لكل طلاب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.