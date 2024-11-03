باسيل: على الحكومة تأمين مقومات استكمال العام الدراسي لكل طلاب لبنان

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له الى ان "المدارس الخاصة فتحت أبوابها منذ شهر وغدا ستفتح المدارس الرسمية"، لافتا "الى اننا بمدارسنا المفتوحة، نقاوم ونحافظ على لبنان، واقفال المدارس يعني الهجرة لشعبنا".

وأضاف باسيل :"يجب على الحكومة تأمين مقومات استكمال العام الدراسي لكل طلاب لبنان، ولا يمكننا ان نخسر كنزنا التربوي ومستقبل أولادنا، وإذا خسرنا التربية نخسر لبنان".