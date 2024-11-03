شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: قناة السويس أهم مصادر النقد الأجنبى وتعزز مكانة مصر الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن قناة السويس تلعب دورًا محوريًا في حركة الملاحة العالمية والتجارة الدولية، واصفًا القناة بأنها "شريان الملاحة الأهم" عالميًا نظرًا لمساهمتها بوضوح في خفض الوقت ومن ثم التكلفة على حركة التجارة.

وأضاف عبد العزيز بأن القناة تمثل لمصر واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي وتعزز المكانة الجيوسياسية لمصر في المنطقة، لافتًا إلى أن قناة السويس تمثل أحد أبرز قصص الإنجاز الوطني في كيفية قدرة المصري على إدارة هذا الشريان الهامة باحترافية كبرى في أعقاب تأميم القناة، وتوقع القوى الكبرى أن مصر ستفشل في إدارتها وهو ما أثبتت عكسه الدولة المصرية، والمتخصصين في المجال في قدرتها على إدارة هذا الشريان عبر عقود باحترافية عالية.

وحذر "هشام" من عبث بعض القوى الإقليمية في خطوط التجارة الدولية بما يعطل أو يؤخر أو يضعف حركة التجارة في البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس يمثل خطرًا كبيرًا ليس على مصر وحدها ولكن على التجارة الدولية وخطوط الإمداد العالمية، داعيًا كافة الأطراف المعنية إلى الضغط على تلك القوى لإنهاء هذه المحاولات بشكل تام.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن القناة تثبت يومًا بعد يوم بأنها المسار الأهم للتجارة الدولية وبأن محاولات البعض من القوى الإقليمية إلى إيجاد طرق بديلة يفشل دائمًا، مؤكدًا على أن ينبغي على تلك القوى التوقف عن أحلامها بشأن إيجاد مسارات بديلة، في ظل كون القناة هي المسار الأقل وقتًا وتكلفة على حركة التجارة الدولية ونقل البضائع والركاب.