الجيش الاسرائيلي: رصدنا اطلاق 35 صاروخا باتحاه الجليل الغربي والجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، انه "رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه الجليل الغربي اعترضنا جزءا منها وسقط بعضها بمناطق مفتوحة". كما أعلن "رصد إطلاق 25 صاروخا باتجاه الجولان سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات".

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