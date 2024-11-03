الجيش الاسرائيلي هدد السكان المتواجدين في مناطق ببعلبك ودورس

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا الى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها.

كما وجه تهديدا الى جميع السكان المتواجدين في منطقة دورس وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له.

زعم الجيش الاسرائيلي "انكم متواجدين بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب"، مهددا بضرورة "اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة".