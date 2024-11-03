شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مطالبا بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة: عدد الضيوف اليوم كبير والان مع تفاصيل الخبر

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة باللون البني، قائلا: "عدد الضيوف كبير اليوم، وسوف يحضرون بعد قليل".

ومع تكرار مطالبته، قال رئيس المجلس: "تكرر التنبيه اليوم، لا أعلم لماذا، علي الجميع الإلتزام بمقاعده".

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة بعد قليل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.