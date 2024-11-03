شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات روسية جديدة تتسبب في اندلاع حرائق بكييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أن هجمات جديدة وقعت ليلا بطائرات روسية دون طيار، تسببت في اندلاع حرائق بالعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد.

هذا وتساقط حطام في العديد من أجزاء المدينة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان أي شخص قد أصيب، إلا أن الحطام ألحق أضرارا بسطح طريق وعمود إنارة وخطوط كهرباء. حرب روسيا وأوكرانيا وذكر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أن انفجارًا وقع في إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية.

وأشار إلى نشر نظام الدفاع الجوي في المنطقة وبالعاصمة، ودعا سكان المدينة إلى البقاء داخل الملاجئ.