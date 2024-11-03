تعمل ورش وزارة الاشغال العامة والنقل منذ الصباح الباكر على اعادة فتح الطريق التي تربط بلدات اكروم في عكار ببعضها عند جسر السبع وترميمها، بعدما قصف العدو الاسرائيلي ليل امس الجسر، ما ادى الى قطع الطريق، لا سيما بلدات حلواص وكفرتون، لإعادة تواصلها مجددا بين بلدات اكروم.

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح الطريق بين بلدات أكروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.