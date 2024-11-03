سقوط شهيدين وعدد من الاصابات نتيجة غارة على منزل في جويا

أغار الطيران الاسرائيلي على منزل في بلدة جويا، ما ادى الى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى نقلوا جميعا الى مستشفى صور.
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الاسرائيلي نفذ غارتين على محيط بلدتي البازورية والبرج الشمالي في قضاء صور.
وفجرا أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدات عيتا الشعب ، رامية ،طيرحرفا، القوزي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على جبل اللبونة اطراف بلدة الناقورة.
وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.
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