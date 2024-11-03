استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف على بيت لاهيا وحي الزيتون وشاطئ النصيرات.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلة وقرية كفر نعمة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، تخلل ذلك عملية اعتقال واسعة، ومداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

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