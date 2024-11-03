وزير التعليم الاسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ وقررت الرد فستسمح لنا بمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا

نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن وزير التعليم الاسرائيلي يوآف كيش، تأكيده انه "إذا ارتكبت إيران خطأ وقررت الرد فستسمح لنا بمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا".

وفي وقت سابق، أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الى انه " نحذر واشنطن والكيان الصهيوني بأن المقاومة الإسلامية ستوجه ردا قاسيا لجبهة الشر"، معتبرا ان "المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا".

واكد سلامي أن "ايران والمقاومة ستتجهزان بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو".