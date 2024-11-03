النشرة: انهيار مبنى ملاصق لمبنى استُهدف بغارة اسرائيلية في بعلبك قبل يومين

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "انهيار مبنى الططري في رأس العين بمدينة بعلبك هو ملاصق لمبنى الجوهري الذي تم استهدافه بغارة اسرائيلية يوم الجمعة".

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