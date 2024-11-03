قائد الحرس الثوري: نحذر واشنطن والكيان الصهيوني بأن المقاومة الإسلامية ستوجه ردا قاسيا لجبهة الشر

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الى انه " نحذر واشنطن والكيان الصهيوني بأن المقاومة الإسلامية ستوجه ردا قاسيا لجبهة الشر"، معتبرا ان "المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا".

واكد سلامي أن "ايران والمقاومة ستتجهزان بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو".