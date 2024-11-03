الجيش الاسرائيلي زعم انه قتل عناصر مركزية في حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "قوات الفرقة 91 وسلاح الجو هاجمت وقتلت فاروق أمين العشي قائد مجمع الخيام في حزب الله حيث كان مسؤولًا عن تنفيذ الكثير من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من الصواريخ المضادة للدروع نحو بلدة أصبع الجليل عامةً والمطلة خاصة".

وادعى أدرعي انه "تم قتل يوسف أحمد نون قائد سرية في قوة الرضوان في مجمع الخيام والذي نفذ عمليات إطلاق قذائف نحو بلدات الجليل ونحو القوات المناورة في المنطقة".

وأكد ان "قوات الفرقة 36 تواصل العمليات في منطقة جنوب لبنان".