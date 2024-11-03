منظمة الصحة العالمية : تعرض مركز صحي للقصف بالتزامن مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقارير مقلقة للغاية تفيد بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية الأولية في شمال غزة للقصف اليوم السبت بينما كان الآباء يحضرون أطفالهم للتطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة تم الاتفاق على هدنة إنسانية فيها للسماح باستمرار الجولة الأخيرة للتطعيم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال أصيبوا في الهجوم، مشيراً إلى أن فريقاً من منظمة الصحة العالمية كان موجوداً في الموقع قبل وقوع الهجوم بقليل.

وأوضح الدكتور تيدروس أن هذا الهجوم، أثناء الهدنة الإنسانية، يعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم، مشدداً على ضرورة احترام هذه الهدن الإنسانية الحيوية، بشكل مطلق، ومجدداً الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقالت منظمة اليونيسف إنه ورغم الظروف القاسية للغاية، استؤنفت امس السبت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، والتي تنفذها وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأونروا، والشركاء.

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