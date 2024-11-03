شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رغم ثقة فريقه بالفوز بالانتخابات.. ترامب قلق ويجري الكثير من الاتصالات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يبدو أن فريق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب يبدي ثقة في الأيام التي تسبق الانتخابات، لكن ترامب قلق، ويطرح المزيد من الأسئلة حول وضعه ويطالب مساعديه بمزيد من العمل، كما يقول مسؤول حملة مقرب منه.

وساعد قلق ترامب في تشكيل استراتيجيته الأخيرة، من التجمعات المبهرة والحيل الإعلامية – التي يستمتع بها – إلى مزاعم تزوير الناخبين التي تصدرت عناوين الصحف وفق العربية.

وتلقى ترامب دفعة قوية يوم الخميس من مذكرة داخلية من توني فابريزيو، كبير خبراء استطلاعات الرأي في الحملات الرئاسية الثلاث لترامب، والتي قالت إن ترامب في وضع أفضل للفوز بهذه الانتخابات مما كان عليه في هذا الوقت من عام 2020.

لكن تحت السطح، يتجلى قلق ترامب في مكالماته في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر لمساعديه حيث يوجه إليهم أسئلة حول كيفية سير الأمور وما إذا كانوا يعتقدون أنه سيفوز. ويشاركه آخرون في حزبه قلقه.

ويدق بعض المحافظين ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه إقبال مخيب للآمال بين الرجال في التصويت المبكر.

وهذا مهم في انتخابات مقسمة بين الجنسين مثل هذه، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين الذكور سيدعمون ترامب ومن المرجح أن تدعم معظم الناخبات كامالا هاريس.

ونشر تشارلي كيرك من Turning Point USA على X: “كان التصويت المبكر غير متناسب بين الإناث. إذا بقي الرجال في المنزل، فستصبح كامالا رئيسة. الأمر بهذه البساطة”.

وقال جافين واكس، رئيس نادي الشباب الجمهوري في نيويورك عبر رسالة نصية” هذا أمر مثير للقلق ونحن نشجع الرجال على التصويت مبكرًا إذا استطاعوا وفي يوم الانتخابات إذا لم يتمكنوا من ذلك”، “… يحتاج الرجال إلى إغراق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات وقبله” لمساعدة ترامب على الفوز.

وأنفقت الحملة أكثر من مليون دولار لتحقيق حلم ترامب بعقد تجمع جماهيري في ماديسون سكوير جاردن، والذي هيمن على عناوين الأخبار لسلسلة من النكات العنصرية والجنسية التي أدلى بها العديد من المتحدثين، بما في ذلك الممثل الكوميدي الذي أشعل عاصفة نارية من خلال وصف بورتوريكو بأنها “قمامة”.

وارتدى ترامب سترة أمان برتقالية وصفراء زاهية وقفز إلى شاحنة قمامة لتسليط الضوء على خطأ ارتكبه الرئيس بايدن بعد تجمع نيويورك، عندما وصف مؤيدي ترامب بالقمامة.

كما قام ترامب برحلات إلى أورورا بولاية كولورادو، وألباكركي بولاية نيو مكسيكو – ليس لأن فريقه يعتقد أنه سيفوز في كولورادو أو نيو مكسيكو، ولكن لأنه أحب الخلفيات للحديث عن الهجرة غير الشرعية.

وبناءً على طلبه، يرفع فريق ترامب بما في ذلك وحدة “نزاهة الانتخابات” الضخمة من العاملين في مراكز الاقتراع ومراقبي الاقتراع دعاوى قضائية وينشرون بشكل عدواني أي حادث يمكن ربطه عن بُعد بمشاكل التصويت المحتملة.

وينتشر أعضاء الوحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار لترامب أنهم يعالجون مزاعم فيروسية عن مخالفات التصويت أو سوء السلوك المزعوم من قبل مسؤولي الانتخابات.

وعلى مدار الأيام الثلاثة المقبلة قبل يوم الانتخابات، سيقوم ترامب بأربع رحلات إلى ولاية كارولينا الشمالية.

ويعتقد فريق ترامب أنه يمكنه زيادة فرصه في الفوز بالولاية المتأرجحة بزيارات متكررة حتى مع ابتعاده عن أبرز الجمهوريين التاليين في بطاقة الولاية، نائب الحاكم المثير للجدل مارك روبنسون.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج: “يركز الرئيس ترامب وحملته فقط على النصر – ولهذا السبب تفوق على كامالا هاريس في العمل كل يوم لعدة أشهر، وسينهي الحملة بأكثر من اثنتي عشرة محطة في أربعة أيام”.

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