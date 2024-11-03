أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مسيرة تسللت من سوريا وحلقت لفترة في سماء الجولان ثم تحطمت بمنطقة مفتوحة دون اعتراضها. وأكد الجيش الاسرائيلي انه "رصدنا هدفا جويا مشبوها عبر منطقة الجولان قادما من الشرق".

كانت هذه تفاصيل خبر اعلام اسرائيلي: مسيرة تسللت من سوريا وحلقت لفترة في سماء الجولان ثم تحطمت بمنطقة مفتوحة دون اعتراضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.