آلاف النساء يتظاهرن في واشنطن من أجل حقوقهن ودعما لهاريس

احتشدت آلاف النساء في شوارع واشنطن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية لإظهار دعمهن لكامالا هاريس في مواجهة دونالد ترامب.

وجعلت المرشحة الديمقراطية من الدفاع عن الحق بالإجهاض ملفا أساسيا في حملتها الانتخابية، وهو الموضوع الذي تردد على ألسنة المتظاهرات المشاركات في هذه "المسيرة النسائية".

وقالت ليا بروكر (19 عاما) التي جاءت من كارولاينا الشمالية لوكالة فرانس برس "التصويت للمرشحة التي ستدعم حقوقنا نحن النساء هو الشيء الأهم بالنسبة إلي". وهي كانت قد أدلت بصوتها مسبقا في هذه الولاية الرئيسية وأبدت سعادتها لتمكنها من منح صوتها لامرأة في أول انتخابات رئاسية تصوّت فيها.

وعلى منصة أقيمت في "ساحة الحرية"، توالت المتحدثات ووجهن الدعوة إلى التصويت للمرشحة الديمقراطية البالغة 60 عاما.

وهتف الحشد "لن نعود إلى الوراء"، في تكرار لأحد شعارات حملة هاريس الانتخابية.