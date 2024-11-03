محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-11-2024، على كافة الأنحاء في مختلف المحافظات.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد 3-11-2024، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد 3-11-2024، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح.

كما يشهد طقس اليوم الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

وفيما يلى بيان درجات الحرارة على بعض المدن والعواصم بالمحافظات:

- القاهرة الصغرى 19 درجة والعظمى 26.

- العاصمة الإدارية الصغرى 17 درجة والعظمى 27.

- 6 أكتوبر الصغرى 16 درجة والعظمى 26.

- بورسعيد، الصغرى 19 درجة والعظمى 25.

- الاسماعيلية الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- السويس الصغرى 16 درجة والعظمى 26.

- العريش الصغرى 15 درجة والعظمى 26.

- شرم الشيخ الصغرى 21 درجة والعظمى 29.

- الإسكندرية الصغرى 19 درجة والعظمى 25.

- العلمين الصغرى 18 درجة والعظمى 24.

- مطروح الصغرى 17 درجة والعظمى 24.

- الغردقة الصغرى 20 درجة والعظمى 30.

- الأقصر الصغرى 16 درجة والعظمى 29.

- أسوان الصغرى 17 درجة والعظمى 29.