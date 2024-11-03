بحث للمؤسسة البحثية الديمقراطية الأميركية المستقلة: حظوظ هاريس في الفوز بالرئاسة تقلصت خلال الشهر الماضي

كشفت المؤسسة البحثية الديمقراطية الأميركية المستقلة، في بحث لها أن "حظوظ نائبة الرئيس الاميركي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الفوز بالرئاسة تقلصت خلال الشهر الماضي"، مشيرة الى ان "نتائج البحث تظهر فقدان هاريس نحو 1% بالولايات المتأرجحة باستثناء نيفادا".

ويظهر البحث ان "حظوظ هاريس في الفوز بالرئاسة زادت بولاية نيفادا المتأرجحة بحوالي 2%، ومعدل استطلاعات الرأي الوطنية يشير إلى تقدم طفيف للمرشح الجمهوري دونالد ترامب".