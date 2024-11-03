أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل، الى انه "شهدنا نهاية أسبوع دامية من الهجمات في شمال قطاع غزة"، لافتة الى انه "وردت تقارير عن مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين".
وأكدت راسل، وجوب وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة، مؤكدة "اننا نطلب من إسرائيل إجراء تحقيق فوري في ظروف الهجوم على أحد موظفينا في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر المديرة التنفيذية لليونيسيف: نطلب من إسرائيل إجراء تحقيق فوري في ظروف الهجوم على أحد موظفينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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