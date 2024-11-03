المديرة التنفيذية لليونيسيف: نطلب من إسرائيل إجراء تحقيق فوري في ظروف الهجوم على أحد موظفينا

أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل، الى انه "شهدنا نهاية أسبوع دامية من الهجمات في شمال قطاع غزة"، لافتة الى انه "وردت تقارير عن مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين".

وأكدت راسل، وجوب وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة، مؤكدة "اننا نطلب من إسرائيل إجراء تحقيق فوري في ظروف الهجوم على أحد موظفينا في غزة".