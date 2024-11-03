القيادة الوسطى الأميركية: قاذفات من طراز بي 52 وصلت إلى منطقة عمليات القيادة العاملة بالشرق الأوسط

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن القاذفات من طراز بي 52 وصلت إلى منطقة عمليات القيادة العاملة بالشرق الأوسط. وأكدت أن "قاذفات القنابل الاستراتيجية B-52 ستراتوفورتريس التابعة للجناح الخامس في قاعدة مينوت الجوية وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

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